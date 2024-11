Una casa desplomada, un coche a la deriva y un héroe para sus nietos... Las trágicas historias de las 5 personas que siguen desaparecidas tras la DANA

Después de que se cumpla casi un mes de la catástrofe de la DANA y de que se localizara una nueva víctima mortal en Vilamarxant, el número de víctimas se eleva a 222, y aún queda por conocer el paradero de cinco personas según indica el último informe del Centro de Integración de Datos (CID). No obstante, sólo tres de los desaparecidos aparecen en el registro de SOS Desaparecidos.

La búsqueda continúa

Los equipos de emergencia continúan buscando a los desaparecidos en un esfuerzo por desvelar qué ocurrió con ellos en medio del caos generado por el fenómeno meteorológico. Estos operativos de búsqueda y rescate cuentan con dos buques, veintiocho drones, dieciséis perros del SECIR y doce helicópteros, además de voluntarios de los cuales algunos son bomberos y policías que han venido desde Holanda, manteniendo trabajos marítimos y terrestres intensivos.

Los familiares de los desaparecidos no pierden la esperanza de encontrarlos, con la angustia y la incertidumbre que les lleva rondando la cabeza desde que ocurrió la catástrofe. Las historias de estas personas reflejan la tragedia de un fenómeno natural impredecible y devastador, aunque cabe la posibilidad de que algunas no salgan a la luz.

Javi Sánchez Rocafull y su tragedia

Se encontraba con su familia en su casa de Sot de chera, un municipio con apenas 423 habitantes. Según han contado sus familiares, la casa se desprendió encima de su hijo, que murió en el acto, y de la mujer y su otra hija, quienes lograron salvarse. A pesar de que la comarca se encontraba alejada de la zona cero, la riada alcanzó a Javi y su familia a causa del desbordamiento del río Sot, quedando atrapados en una lengua de agua que también arrasó con dos puentes y dejó incomunicada a una parte de la población. Javi es de complexión y estatura medias, pelirrojo, con ojos azules y calvicie parcial.

Elisabet Gil Martínez , de Cheste a Quart de Poblet

Tiene 38 años, es madre de dos niños, y viajaba en coche junto a su madre en Cheste cuando el agua arrastró su vehículo y se perdió su rastro. Después de dos días encontraron el cuerpo de la abuela, Elvira Martínez, pero a Elisabet aún no han podido localizarla a pesar de que sus familiares hayan realizado exhaustivas búsquedas acompañados tanto por los servicios de emergencia como un operativo de búsqueda llamado los Topos Aztecas, procedentes de México. Además, las autoridades han trazado la ruta por la que se desplazó el coche mediante datos de rastreo y vídeos que fueron captados a través de cámaras de vigilancia, llegando hasta Quart de Poblet, a 24 kilómetros.

La historia de Francisco Ruíz Martínez

Con 64 años, la última vez que fue visto estaba junto a sus dos nietos cerca de un supermercado del polígono de su municipio de 9.000 habitantes, en Montserrat. Francisco se encontraba en el suroeste de lo que conocemos como la zona cerco de la DANA. Afortunadamente todos los niños fueron rescatados de encima del coche, pero relataron cómo su abuelo había sido arrastrado por el agua debido al desbordamiento del río Magro. Mide alrededor de 1,60 de estatura, ojos azules, una complexión media, sin dentadura y una calvicie total según la descripción que ha facilitado su familia, quienes no volvieron a saber nada más de él después de lo sucedido.

Quedan historias por contar

Aún no se conocen los datos de las otras dos personas que continúan desaparecidas, ya que la Guardia Civil de Valencia no ha ofrecido sus datos y no aparecen en el registro de SOS Desaparecidos. No obstante, los registros oficiales cambian constantemente por otras causas ajenas al fallecimiento, como es el caso de algunas personas que se han terminado localizando.

