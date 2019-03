Los vecinos del madrileño barrio de Villaverde denuncian que una casa okupa "ha llenado el barrio de chinches"

Los vecinos del barrio de Villaverde, Madrid, denuncian que casas okupas están llenando las calles de chinches. Llevan meses luchando para desalojar un sótano en el que vive una familia de seis personas.

Los propietarios alegan que este espacio no es habitable y que el comportamiento de los okupas es muy molesto y desagradable: “Esto es una vergüenza, hay veces que cuando giras la calle te viene un olor a la cara que es para vomitar”.

Por otra parte, los okupas se defienden afirmando que no pueden ir a ningún otro sitio: “a nadie le gusta estar ahí pero es que no hay otra solución”.

No es la primera vez que los dos bandos se enfrentan, mientras unos aseguran que su casa está infestada de chinches por culpa de los okupas, “yo certifico y denuncio que hay chinches en mi casa y yo no las he traído”; otros aseguran que la plaga no proviene de su vivienda: “os invito a pasar, no hay ni una sola chinche”.

El Ayuntamiento de Madrid procederá esta misma semana a la fumigación de algunas viviendas del barrio para tratar de erradicar la plaga.