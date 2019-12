Los tres fallecidos en la piscina de Mijas no sabían nadar

Uno de los familiares del hombre y de los dos hijos, de 16 y nueve años, encontrados inconscientes el día 24 en una piscina de un complejo en Mijas (Málaga) ha declarado a los investigadores que ninguno de los fallecidos sabía nadar, según han asegurado fuentes cercanas al caso. Así, en concreto, se trata de una hija y hermana de los fallecidos, a la que los investigadores de la Guardia Civil han tomado declaración junto a otras personas dentro de las diligencias iniciadas tras los fallecimientos. En un primer momento se pensó en un fallo en el sistema de filtración. Los tres provenían de Gran Bretaña.

Se ahogaron

La Guardia Civil abrió diferentes líneas de investigación para esclarecer todas las circunstancias en las que se produjeron los fallecimientos, ocurridos sobre las 13,30 h. del día de Nochebuena cuando el hombre de 53 años y dos de sus hijos, de 16 y de nueve años, fueron encontrados inconscientes en la piscina. Dentro de esas diligencias se ha practicado la autopsia a los cuerpos de los fallecidos, apuntando los primeros resultados a que la muerte se habría producido por ahogamiento, según han señalado otras fuentes. Asimismo, se han comprobado los sistemas de succión y el funcionamiento de la piscina. Desde el complejo Club La Costa World, donde ocurrieron los hechos, informaron de que la Guardia Civil ha llevado a cabo "una completa investigación de la que se extrae que la piscina cumple todos los requerimientos y normativa vigente", por lo que se autorizó la reapertura de la misma.

Piscina en regla

Por otro lado, la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía ha señalado que las instalaciones en las que sucedieron los hechos "cumplen con todas las normas" y que "no existe ninguna irregularidad desde el punto de vista sanitario". Desde dicha delegación territorial, apuntan, además, que por las dimensiones de la piscina no requiere de ninguna vigilancia especial ni socorrista, más allá de los controles habituales que son normales en este caso. Un juzgado de Fuengirola (Málaga), en concreto Instrucción número 2 que estaba de guardia cuando ocurrieron los hechos, ha abierto unas diligencias a raíz del fallecimiento de las tres personas, y está a la espera de recibir lo actuado por la Guardia Civil. La apertura de estas diligencias se produce de forma habitual al producirse un fallecimiento por causas no naturales.