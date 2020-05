Dejar de fumar o hacer ejercicio, los mismos propósitos de siempre para este Año Nuevo 2020

Con cada entrada de año no falta nadie que no se cree una lista de propósitos para empezar el Año Nuevo con buen pie y este 2020 no va a ser menos. Sin embargo, en cuanto a qué propósitos nos marcamos, nada cambia ya que siguen siendo los mismos pasen los años que pasen.

Entre ellos: Dejar de fumar, hacer más ejercicio o llevar una alimentación mucho más sana. Si estamos pensando en hacer más deporte como meta para el 2020, sepan que también han de seguir una serie de consejos para que no se les haga muy dura la cuesta de enero. En primer lugar, es recomendable comenzar con un ejercicio progresivo pero constante.

Todo ello combinado con una buena alimentación en la que eliminemos el picoteo entre horas y apartemos el alcohol que ha sido abundante en estos días de fiesta. Y en cuanto a nuestra salud, es imprescindible quitarnos vicios como, sobre todo, el de fumar.

De nosotros depende que estos propósitos de Año Nuevo se los lleve el viento o se conviertan en objetivos reales que seamos capaces de conseguir.