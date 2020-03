Los gestos solidarios recorren España

Cada día encontramos más anuncios con ofertas para cuidar de los niños o de los mayores de forma desinteresada.

Adrián carga con la leche, el papel higiénico, la comida…etc. Dice Adrián que “le he hecho la compra a una señora mayor para que no salga de casa”. Es una de las ofertas que vemos en las redes, jóvenes que se ofrecen para hacer la compra a los mayores que no pueden salir de su casa.

Igual que Daniel, en Cádiz también hay jóvenes que se ofrecen a hacer las compras. “Espero a que alguien me diga algo” afirma esta chica. En muchos portales de España se ven hojas como esta. Anuncios que buscan, por ejemplo, ayudar a Francisca que lleva varios días encerrada en su salón. Dice Francisca que “Estoy en casa sin ver a mis nietos”.

La solidaridad por el coronavirus ha llegado a Zaragoza donde Adrián se ofrece como canguro para cuidar a los niños sin colegio.

Gonzalo, en Madrid, está recaudando dinero para dar de comer a niños de familias sin recursos. “Muchos niños no tenían becas comedor porque no tenía que comer y necesitan ahora más que nunca nuestra ayuda” dice Gonzalo que intenta ayudar como puede.

Son iniciativas que buscan el apoyo de todos, arrimando el hombro para salir adelante.