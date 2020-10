Los comerciantes madrileños denuncian que les han multado por tener ampliadas las terrazas mientras esperaban la autorización

Los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid han desmontado algunas terrazas del centro de la capital. Los comerciantes denuncian que, sin previo aviso, se han llevado las mesas y las sillas y han multado a aquellos que han ampliado los espacios.

Los hosteleros aseguran que estaban pendientes de recibir la autorización. Piden que, como les prometieron, les dejen ampliar las terrazas para sostener sus negocios.

Lleno en las calles de Madrid

El estado de alarma aprobado este viernes ha impuesto el confinamiento perimetral de las calles de Madrid, pero eso no ha sido una barrera para que cientos de personas se echen a las calles en la capital, según se ha podido ver, sobre todo, en el centro de la ciudad.

Aunque la recomendación es no salir a la calle para conseguir frenar los contagios de coronavirus y revertir la curva epidemiológica, la realidad es que no hay ninguna norma que lo impida y las personas que viven en las ciudades (Madrid capital, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz) no se arriesgan a multas por salir a la calle durante el estado de alarma en la región, al que le quedan 14 días,

Este mismo sábado, el consejero de Sanidad ha anunciado que en la Comunidad de Madrid ya hay menos de 500 contagios por 100.000, por lo que todo parece apuntar a que no se prorrogará este estado de alarma. Durante la entrevista en Onda Cero, ha vuelto a criticar la medida del estado de alarma en Madrid y cómo se aprobó tras el fallo del TSJM.