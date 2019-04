Los colegios profesionales denunciaron durante años las prácticas de iDental: "No sabían ni hacer un empaste"

El cierre de la conocida cadena de clínicas dentales iDental ha dejado con los tratamientos a medias a cientos de miles de pacientes. Muchos de ellos siguen afrontando los pagos sin recibir atención.

Mientras, los profesionales aseguran que advirtieron del fraude con antelación y piden que los responsables respondan ante los afectados

Sus 24 centros apenas eran el 5% de todas las clínicas dentales de España pero en poco tiempo acumularon más de la mitad de las reclamaciones de los pacientes.

Los dentistas hablan de uno de los mayores escándalos sanitarios. "Hay que perseguir a los culpables y que respondan patrimonialmente", dice Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas.

Los colegios profesionales llevaban años denunciando estas prácticas, tal y como relata Juan Manuel Acuña, un dentista: "No sabían ni hacer un empaste y al día siguiente ya tenían citado cirujía de implante".

Hay cientos de miles de afectados y muchos se han quedado sin tratamiento y atados a un crédito, como lamenta Antonio Merlos, uno de los clientes afectados: "Me pusieron los tres tornillos y me he quedado con las piezas sin poner".

Pero el caso va más allá. El defensor del paciente investiga dos posibles contactos de hepatitis en Valencia. Algunos de los afectados han denunciado falta de esterilización en el instrumental.

El propio colectivo de odontólogos exige que este caso no quede impune.