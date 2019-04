Los audios de los profesores que presuntamente maltrataron a una menor en Cáceres: "Ahora sí que te he pegado porque me pones nerviosa"

La madre de la niña de 13 años, que padece Trastorno del Espectro Autista (TEA) y que supuestamente ha sido víctima de un maltrato "físico y psicológico" en un colegio público de Educación Infantil y Primaria de Cáceres, ha pedido "soluciones" y "justicia" a la situación que vive su hija, que está actualmente en casa sin escolarizar.

Ana Belén Salas, que también es presidenta de la asociación de familias con TEA (Aftea) en Cáceres, ha mantenido este martes una reunión con la consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Esther Gutiérrez, en la capital cacereña.

Antes de comenzar el encuentro, Gutiérrez ha transmitido un mensaje de "tranquilidad" a las familias en cuanto al funcionamiento del centro educativo recientemente denominado Ribera del Marco, y que antes se llamaba San Francisco.

La consejera ha anunciado, tal y como ya lo ha hecho el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, que se ha nombrado un instructor para investigar los hechos y, si llegase el caso, se adoptarían medidas cautelares "siempre preservando a la menor y la presunción de inocencia de la docente".

Por su parte, el abogado de la familia, Angel Luis Aparicio, confía en que se aparte a la directora del colegio de sus funciones y que se solucione el tema de la escolarización de la menor, que no asiste a las clases desde que se desencadenaron los hechos.

Los audios

La madre de la pequeña sospechaba del trato que recibía en el colegio y, alentada por un caso similar en un colegio de Getafe, decidió esconder una grabadora en la mochila de la niña.

De esta manera consiguió grabar conversaciones que tuvieron lugar en el colegio y en la que incluso se escucha a la directora del centro decirle a la niña que es como "la niña del exorcista".

En las grabaciones se puede escuchar a la directora del colegio gritando a la niña para que levantara la cabeza mientras la pequeña grita que no. Entonces la mujer responde: "Ahora sí que te he pegado. Ahora sí que te he pegado porque me pones nerviosa".

La madre de la niña asegura que así no se puede a hablar a un menor con autismo porque se altera más, pero las grabaciones van más allá y registran incluso conversaciones entre la directora y un profesor.

"Os dije el otro día que no le digamos a la madre que ha sido aquí en el aula, porque si no, nos vamos todos a juicio y no es plan. Mejor le decimos que ha sido en el recreo con cualquier niño", decía una docente, a lo que otro profesor respondía: "Yo no quiero maltratar", pero la primera docente le explicaba que "no es maltrato, es una contención".

No conforme con la explicación, el docente subraya: "Una contención, ¿coger del moño es una contención?, ¿coger del moño?".