La novia del padre de acogida del menor asesinado en Elda: "Me tocaron el pecho, me maniataron y me pusieron una bolsa en la cabeza"

Eran las ocho de la tarde. Alejandra y el hijo de acogida de su novio son asaltados. "Abrimos la puerta y nos topamos con dos hombres en el rellano. Me dieron el primer golpe en el mismo rellano. A la fuerza nos obligaron a volver a entrar en casa", afirma la víctima. Una vez dentro de la vivienda, la mujer asegura que empieza a ser acosada sexualmente en presencia del menor.

"Me tocaron el pecho, me maniataron, creo que con una cuerda... y me pusieron una bolsa de plástico en la cabeza... vi como fogonazos", relata Alejandra.

Esos fogonazos podrían ser el flash de una cámara, los investigadores tratan de averiguar si se llegó a fotografiar el cuerpo del niño. Alejandra también cuenta que en un descuido consiguió coger su móvil y hacer una videollamada. "Se dieron cuenta. Me pegaron un golpe en la cabeza con uno de los cascos que llevaban y me dejaron medio inconsciente", añade.

Cuando despierta, Alejandra dice que ya no ve al menor. "Me parecía que el niño ya no se encontraba en la misma habitación que yo", dice.

Minutos después aparecería muerto. La policía sigue buscando a los dos sospechosos.