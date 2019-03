Localizan restos de fuel a tres kilómetros de la costa de Gran Canaria

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha informado de que se han encontrado restos de fuel en la costa suroeste de Gran Canaria a unos tres kilómetros de la orilla. Se trata de una mancha rectilínea de unos cuatro kilómetros discontinuos situados frente a la costa de Veneguera, en el municipio de Mogán, y hacia la que se dirigen algunos de los medios que estaban localizados en la zona, donde el pasado 14 de abril se hundió el pesquero Oleg Naydenov.



La ministra ha señalado que no se puede decir con total certeza que el fuel hallado pertenezca al pesquero hundido y ha afirmado que serán los análisis de los medios desplazados los que lo determinen. "Aunque no tenemos constancia de que los restos procedan del lugar del hundimiento, estamos trabajando como si lo fueran", ha dicho la ministra de Fomento a los periodistas.



Son "pequeñas manchas de fuel, hay restos de basura, hay como una especie de corriente rectilínea que se extiende cuatro kilómetros", pero "no es una mancha entera continua". Se trata de "una línea recta, como un pequeño río dentro de las corrientes", y "se ha hecho una análisis para saber qué tipo de fuel es".



La mancha con resto de hidrocarburos fue descubierta a las 13:30 horas de hoy en la costa de Veneguera, zona que se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, por un helicóptero del Gobierno de Canarias que vigila la costa tras el hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydnov en busca de fauna afectada.



De acuerdo a los primeros datos técnicos, la mancha "estaría saliendo hacia afuera", aunque la situación puede cambiar debido el tipo de corrientes en la zona, ha señalado la ministra, quien ha destacado que "a más cercanía a la costa, más intensidad en la actuación".



La embarcación Salvamar Talia se ha dirigido al lugar, donde ha encontrado "dos regueros que contienen restos de fuel de diversos tamaños, pequeños, y la tripulación está procediendo a recoger los restos que encuentra para impedir que alcance la costa".



Al mismo tiempo, el buque Luz de Mar, equipado para la recogida de más de 287 metros cúbicos de fuel, está también en la zona y ha desplegado los tangones y está recogiendo restos de hidrocarburos.

En el lugar se encuentra también la Salvamar Alferat, que colabora en el área más próxima a tierra, mientras que el remolcador Punta Salinas se ha dirigido al puerto de Arinaga en busca de material por si fuera necesario, y el Miguel de Cervantes se dirige al lugar.



El Instituto de Oceanografía ha informado de las zonas sobre las que hay que tener "vigilancia permanente" pues en ellas podría aparecer "alguna mancha dispersa", ha dicho Pastor. Los medios se encuentran preparados y están trabajando para "mantener permanentemente controlada la costa y unos kilómetros hacia adentro", ha agregado.



Todos los planes técnicos están activados de acuerdo a lo que establece el Plan Marítimo Nacional y mañana habrá una reunión con los municipios que podrían verse afectados, como Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía. Por su parte, fuentes del ayuntamiento de Mogán han informado a Efe de que sobre las 13:00 horas se recibió la alerta de la aparición de una pequeña mancha de combustible de entre 5 y 6 metros cuadrados, que fue limpiada por Salvamento Marítimo.



Las fuentes municipales desconocen si se trata de la misma mancha de la que ha advertido la ministra de Fomento, aunque señalan que no se puede confirmar que se trate del fuel procedente del pesquero hundido, ya que es una zona costera de tránsito de barcos en la que en otras ocasiones han aparecido manchas de combustible procedentes de las embarcaciones.



La zona de Veneguera se encuentra dentro de la reserva de la biosfera de Gran Canaria y se incluye como franja protegida por su alto contenido ambiental, la franja de mar que se extiende desde la punta del Descojonado, en La Aldea, hasta la punta de Maspalomas.