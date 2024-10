La localidad granadina de Gobernador pide la reapertura del colegio: "Volver a escuchar a los niños en el patio sería la mejor noticia"

Hace año y medio que Patrocinio Ruano llegó a la alcaldía de Gobernador (Granada). Una localidad de apenas 200 habitantes que teme seguir disminuyendo el número de vecinos si no se toman medidas cuanto antes. Por este motivo, su principal objetivo desde que ostenta el cargo es reabrir la escuela del pueblo. "El colegio siempre ha estado abierto, yo mismo he estudiado ahí. Es un servicio esencial que animaría a más familias a quedarse a vivir aquí", asegura.

Cuando lo cerraron, el número de alumnos no llegaba a cinco, pero actualmente hay doce menores en la localidad, seis en la etapa preescolar y otros seis en primaria. Pero tienen que desplazarse cada día hasta los municipios vecinos de Moreda y Torre Cardela, ubicadas a unos 7 kilómetros. "Tan pequeños tienen que viajando cada día y es una incomodidad para las familias", reconoce el alcalde.

A los alumnos que están matriculados en Torre Cardela, la administración les ha puesto un taxi que los recoge cada mañana, pero los que acuden a Moreda tiene que hacerlo por sus propios medios. "Sin escuela muchas familias se están yendo porque es un servicio esencial en cualquier municipio. No habría alegría más grande para el pueblo que volver a ver a los niños jugando en el patio", añora Patrocinio.

En los últimos meses, desde el Consistorio han mantenido distintos encuentros con la Diputación de Granada y la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía para hacerles llegar esta petición, aunque de momento no está dando sus frutos. "A pesar de que el compromiso cuando cerraron el colegio es que cuando volviera a haber 5 alumnos reabriría, lo cierto es que eso no está ocurriendo. Nos dicen que es un coste muy elevado mantener al profesorado habiendo plazas libres en otros centros cercanos. Pero costear el taxi diario hasta otras localidades, tampoco supone un ahorro y estamos hablando de un servicio vital para un pueblo. Se les llena la boca con frenar la España vaciada, pero luego, no se toman medidas", denuncia Ruano.

El pueblo tiene una tienda, farmacia y bar

En la actualidad, Gobernador cuenta con servicios como una tienda, una farmacia y un bar. "Una familia se instaló aquí hace un tiempo con dos hijos con el compromiso de reabrir el restaurante. Paga un alquiler simbólico de 10 euros por su casa. Se están haciendo esfuerzos, pero sin escuela, es complicado", admite Patrocinio.

Las instalaciones del colegio han sido objeto de distintas reformas en los últimos años. "Hemos renovado el tejado, los baños, se ha puesto calefacción y también las ventanas. Ni siquiera tienen que hacer reformas, sería solo una inversión en profesorado", continúa este alcalde.

Desde el municipio aseguran que el futuro del alumnado está asegurado ya que hay dos pequeños de dos años que pronto también estarían matriculados y parejas jóvenes que tienen intención de tener niños: "Estamos haciendo un esfuerzo importante por traer a familias con niños y estoy convencido que la reapertura del colegio animaría a vecinos a vivir aquí".

