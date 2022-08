Llega a Madrid un grupo de 300 excolaboradores afganos con sus familias

Un grupo de unos 294 excolaboradores afganos y sus familias llegaron anoche a la base aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid) en un avión procedente de Islamabad (Pakistán), donde residían desde que los talibanes se hicieron con el poder en Afganistán hace unos meses.

El avión, fletado por el Ministerio de Defensa desde la capital paquistaní, aterrizó sobre las diez y cuarto de la noche en la base aérea y forma parte del operativo del Gobierno español para evacuar al personal que colaboró en Afganistán con las autoridades españolas.

Esta fase es la tercera del plan "Antígona" que puso en marcha el Gobierno de España el pasado año cuando los talibanes se hicieron con el poder por la fuerza en Afganistán provocando una huida masiva de ciudadanos. El objetivo de este plan no es otro que traer a nuestro país a la mayor cantidad posible de ciudadanos afganos con el fin de que logren escapar de la terrible dictadura por la que está pasando el país.

Jose Manuel Albares, el principal precursor de esta iniciativa

32 familias afganas llegaron con cansancio pero con satisfacción por salir con vida de su país. Y es que el propulsor de esta iniciativa fue Jose Manuel Albares Bueno, Ministro de Asuntos Exteriores, que les recibió con los brazos abiertos y se mostró satisfecho durante la llegada de los ciudadanos afganos.

"Esto demuestra que el Gobierno de España habla con hechos y no con palabras cuando dijimos que no dejaríamos a nadie atrás. No dejaremos a nadie atrás y seguiremos exfiltrando nuestros colaboradores siempre que podamos", explicó el Ministro de Asuntos Exteriores ante los medios.

Una vez que se vayan adentrando en nuestro país, se le tomarán sus datos personales y se les hará reconocimiento médico a aquellos que lo necesiten. Más tarde, serán trasladados a centros de acogida en las ciudades de Zaragoza, Madrid y Guadalajara.