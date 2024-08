La llegada de migrantes a Canarias ha aumentado un 123% en un año

El goteo de inmigrantes que llegan a España no cesa. En el último año esta cifra ha aumentado un 66%. La situación es especialmente en Canariasya que es el principal destino en una ruta migratoria, que además es la más mortífera del mundo. Solo en lo que va de 2024 entraron al archipiélago 340 embarcaciones, a bordo han llegado más de 22.300 personas. Esto supone un incremento del 126% son respecto a 2023. Son cifras que sitúan a España como la principal vía de acceso a Europa, por encima incluso de países como Italia o Grecia.

Una situación que preocupa, y mucho, por lo que pueda ocurrir de cara a las próximas semanas cuando las llamadas "calmas" otoñales permitan que esas embarcaciones preparadas en la costa africana, puedan emprender el camino rumbo a las islas con mayor seguridad porque no hay tanto oleaje. Según informaciones de las ONG, en los próximos meses podrían llegar a las islas más de 70.000 personas.

Últimos rescates

En las últimas horas han sido rescatadas tres pateras en aguas canarias, dos cerca de la costa de Gran Canaria con 56 y 4 personas, respectivamente. Y otra más que llegaba a la isla de Tenerife, en la que viajaban 180 personas. Esta embarcación precaria llegó por sus propios medios casi a la costa de Las Galletas, en el sur de Tenerife. A dos millas de tierra fueron avisados los servicios de Salvamento Marítimo, que procedieron a remolcarles hasta el muelle de Los Cristianos, donde recibieron asistencia sanitaria. Tras una dura travesía de varios días, ocho de ellos presentaban heridas de diversa consideración y precisaron traslado a un centro sanitario.

Pedro Sánchez viajará este mes a Mauritania, Senegal y Gambia para tratar de frenar en origen esas pateras que siguen llegando a Canarias. Antes, en las islas, el gobierno regional espera poder reunirse con el presidente aprovechando que pasa sus vacaciones en Lanzarote.

Esta misma semana el presidente canario, Fernando Clavijo, declaraba que sería "muy conveniente que Sánchez sacara unos minutos de su tiempo para poder reunirse".

De momento, Moncloa no ha confirmado que ese encuentro se vaya a producir. Mientras el problema de la inmigración sigue creciendo porque a bordo de esas pateras que no paran de llegar, viajan menores para los que el Gobierno regional ya ha avisado que no tiene más recursos.

La situación de los menores no acompañados

Actualmente los servicios de protección a la infancia atienden a más de 6.000 menores no acompañados que han llegado a las islas en patera. Están acogidos en 80 centros repartidos en todas las islas que se encuentran al borde de su capacidad. Es por este motivo que el Ejecutivo autonómico pidió a Puertos poder instalar carpas en determinados muelles donde poder atender, de manera temporal a los próximos menores que llegarán a las islas. Ya se han instalado en islas como Lanzarote y se preparan para hacerlo en las próximas semanas también en Tenerife.

Unas instalaciones que, según el propio gobierno, no reúnen las condiciones que garanticen los derechos de los niños pero que suponen el último recurso para seguir atendiendo las necesidades más básicas de estos menores que están en situación de total vulnerabilidad

