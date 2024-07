Una travesía peligrosa: menores migrantes no acompañados llegan a España

Cada año, miles de menores migrantes no acompañados se embarcan en una peligrosa travesía para llegar a España. Estos jóvenes, en su mayoría provenientes de países africanos, se aventuran en pateras, conscientes de que se juegan la vida en el mar. Sin embargo, la llegada a territorio español no garantiza un futuro mejor. Muchos de ellos se enfrentan a una realidad de incertidumbre y dificultades.

Una vez en España, la mayoría de estos menores son trasladados a centros de acogida que, en muchas ocasiones, están saturados. En estos centros, los menores conviven y aprenden el idioma, pero las condiciones no siempre son las mejores. "No se está dando respuesta a la necesidad que la infancia migrante requiere. Ellos vienen a formarse para trabajar y ayudar a sus familias y no los estamos ayudando", declara un portavoz de una ONG.

Además de la falta de espacio, la atención psicológica es imprescindible para ayudar a estos jóvenes a superar el duelo de dejar sus países y el estrés postraumático derivado de su peligrosa travesía. "La atención psicológica es imprescindible para pasar el duelo que traen de sus países y el estrés postraumático", afirma un trabajador social.

La necesidad de una atención integral

Estos menores no solo necesitan apoyo psicológico, sino también requieren de atención sanitaria, educativa, social y de integración. Sin embargo, proporcionar estos servicios de manera adecuada es un desafío debido al elevado número de menores en los centros. "Es imposible dar una atención adecuada con el número de menores que hay en los centros. Desde Canarias exigen medidas urgentes ante la crisis migratoria", añade otro especialista en el tema.

Canarias, una de las regiones más afectadas, ha sido clara en su demanda de soluciones rápidas y efectivas. "Tiene que resolverse con una inmediatez y una habilidad importante porque no se pueden quedar aquí todos estos niños en donde no se pueden atender adecuadamente ni integrar en la sociedad", argumenta un portavoz del gobierno canario.

Las familias de acogida, solo para una minoría privilegiada

Aunque algunos menores, como Adama y Valle, tienen la suerte de vivir con familias de acogida, esta solución sigue siendo una excepción. "La acogida es temporal, por dos años", explica una madre de acogida.

La mayoría de los menores migrantes no acompañados no tiene esta oportunidad y deben enfrentarse a las dificultades de los centros saturados.

Rechazo a la reforma de la Ley de Extranjería en el Congreso

Este martes el Congresovotó en contra de la toma en consideración de la propuesta del PSOE, Sumar y Coalición Canaria para reformar la Ley de Extranjería. Esta reforma buscaba establecer un reparto vinculante de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas para aliviar zonas tensionadas como Canarias.

Con 177 votos en contra, 171 a favor y 1 abstención, la propuesta no logró el apoyo necesario. El PP, que había advertido de su rechazo si no se atendían sus exigencias, y Junts fueron clave para que la propuesta no prosperara.

El PP criticó duramente la propuesta, calificándola de "nimia" y "chantaje". Ana Alós, diputada del PP, pidió al PSOE, Sumar y Coalición Canaria que retiraran la propuesta y convocaran una Conferencia de Presidentes para debatir el tema de la inmigración. "Pónganse de verdad a negociar si tienen voluntad para ello", instó Alós.

El Gobierno y Coalición Canaria tampoco lograron los apoyos necesarios de sus socios de investidura, debido a la negativa de JxCat a sobresaturar Cataluña.

Un nuevo escenario incierto

Se abre ahora un nuevo escenario, con Canarias defendiendo que la reforma se apruebe por real decreto para permitir los traslados de jóvenes inmediatamente. Sin embargo, el Gobierno ha sido cauteloso, evitando esta alternativa debido a la inseguridad jurídica que podría generar si el decreto se tumba posteriormente en las Cortes.

"Si la tramitación no salía adelante en el pleno, el Gobierno lo sacaría por decreto porque ese es el 'mandato' que hemos recibido y lo vamos a cumplir", declaró Íñigo Errejón, portavoz parlamentario de Sumar.

Actualmente, Canarias enfrenta una sobreocupación significativa, con 6.000 menores no acompañados, aunque su capacidad es de solo 2.000 plazas. La propuesta de ley establecía que esta situación debía resolverse en un año mediante traslados, pero sin una dotación económica específica, lo que ha sido un punto crítico.

El debate sobre cómo manejar la crisis de los menores migrantes no acompañados sigue abierto, mientras miles de jóvenes continúan llegando a España en busca de un futuro mejor, enfrentándose a un sistema que aún busca soluciones adecuadas para su acogida e integración.

