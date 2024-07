Llega una nueva patera con 129 personas a Arguineguín, en Gran Canaria

Pasadas las siete de la mañana de este martes, una embarcación con 129 migrantes era localizada por el buque LGN Borno, un petrolero con bandera de Bermuda que se dirigía hacia Nigeria desde Portugal. Ante el aviso, Salvamento Marítimo activó el protocolo para rescatar a estas personas, todas de origen subsahariano y que se encontraban en mitad del mar con unas condiciones malas, ya que, tal y como informó el capitán del petrolero, había una fuerte marejada y un fuerte viento.

Concretamente a las 14.10 horas, la Guardamar Calíope confirmó que había rescatado a todos los ocupantes y que se dirigía con ellos hacia el muelle de Arguineguín, donde esperaba llegar en torno a las diez de la noche, aunque finalmente desembarcaron sobre las 23:15 horas.

Aunque al principio constaba que eran 144 las personas que viajaban en la expedición, ya en tierra se confirmó que eran 15 migrantes menos y que entre ellos se encontraban 22 mujeres y 15 menores de edad. Todos recibieron la asistencia sanitaria por parte de los efectivos del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja, teniendo que ser derivados siete de ellos con patologías leves a diversos hospitales, entre los que había una mujer embarazada, según ha informado este miércoles el 1-1-2.

Se cumple 25 años del primer naufragio en costas canarias

Este miércoles se cumple un cuarto de siglo desde que nueve jóvenes marroquíes de Guelmín morían ahogados a solo unos metros de la orilla, después de encallar con unas rocas, en la playa de La Señora, en el sureste de Fuerteventura.

La ruta migratoria canaria es la más mortífera del mundo

El 28 de agosto de 1994 llegaba la primera patera hasta la costa este de Fuerteventura, donde desembarcaron dos jóvenes saharauis. Han pasado casi tres décadas, pero por aquel entonces las llegadas no eran numerosas. Sin embargo, solo en el último año se han incrementado en un 161%, siendo alrededor de 20.000 personas las que han arribado a las costas canarias en los seis primeros meses de 2024.

Pero no todos han tenido la buena suerte de pisar tierra con vida, y es que las muertes de las personas que han salido en busca de una mejor vida se han disparado especialmente en la última década. Según datos del Colectivo Caminando Fronteras, desde el 1 de enero de 2018 al 1 de junio de 2024, han muerto 18.680 migrantes en la ruta Atlántica. Y esas son solo las registradas, entre las que son frecuentes las tragedias de personas que mueren a escasos metros de la orilla de una playa porque no saben nadar, pero también hay muchas otras vidas que no han alcanzado el sueño europeo y de los que no hay una cifra exacta.

Ante una situación de crisis migratoria como la que vive Canarias, su presidente, Fernando Clavijo, vuelve a insistir en la necesidad de que se apruebe un reparto solidario de los menores entre todas las comunidades autónomas del país, y es que desde las islas se denunció en 2019 que eran 500 las plazas existentes de menores y en la actualidad se acoge a más de 2.000.

