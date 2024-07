Llega una nueva embarcación con 76 migrantes a la isla de El Hierro

Los servicios de emergencia socorrieron, durante la madrugada de este lunes, a 76 ocupantes a bordo de una embarcación que llegaba a la isla de El Hierro, procedente de Senegal. Entre las más de 70 personas que fueron localizadas a unos siete kilómetros al sur de La Restinga, 55 eran hombres, 13 eran mujeres y 9 de ellos eran niños, entre los que hay un bebé.

Todos ellos fueron desembarcados pasadas la una de la madrugada y atendidos por el personal del Servicio de Urgencias Canario y Cruz Roja, quienes confirmaron que se encontraban en buen estado de salud, por lo que no fue necesario realizar evacuaciones a centros sanitarios.

Más de 600 personas llegan a las costas canarias en solo cuatro días

Durante el fin de semana también fueron localizadas dos embarcaciones en aguas cercanas a Lanzarote. Un total de 139 migrantes tuvieron que ser rescatados por Salvamento Marítimo. Además, según ha comunicado Cruz Roja, cinco de esas personas tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario, una de ellas en estado grave.

En la primera de las neumáticas viajaban 69 personas, de las cuales diez eran mujeres y tres menores. A pesar de que todas ellas se encontraban, aparentemente, en buen estado de salud, los ocupantes confirmaron que durante la travesía arrojaron dos cadáveres al mar.

Sobre las 18:00 horas, la guardamar Talía, que ya había dado por finalizado el primer rescate, se movilizó para auxiliar a la salvamar Al Nair y rescatar a la segunda embarcación, que fue localizada sobre las 19:20 horas (hora local).

En esta segunda embarcación, según fuentes de Salvamento Marítimo, viajaban alrededor de 70 personas, de las cuales 11 eran mujeres y un niño de corta edad, todas en buen estado de salud.

Se incrementa la llegada de mujeres y niños migrantes

Según el último informe sobre inmigración irregular del Ministerio del Interior, que recoge datos hasta el 15 de julio de 2024, alrededor de 20.000 migrantes han llegado a Canarias por vía marítima, lo que se traduce en un 161% más que hace un año.

Preocupa especialmente el incremento de mujeres y niños y niñas que abandonan su país en busca de una vida mejor, un asunto al que ha hecho referencia Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, quien ha asegurado que si la mar todavía no está buena y en un solo día llega casi una veintena de niños y niñas, "lo que nos espera por delante es una afluencia muy complicada de poder dar una respuesta mínima a esos menores".

En este sentido, Clavijo también apela a la responsabilidad y manda un mensaje claro a los partidos políticos que, durante el día de mañana, decidirán sobre si se admite a trámite la Ley de Extranjería: "No se puede convertir en un problema político porque es un problema humanitario", asegura el presidente, que también ha querido dejar claro que Canarias no quiere ser noticia "por el muelle de la vergüenza como fue Arguineguín, por no cumplir los derechos de esos niños o niñas o por no cumplir los tratados internacionales".

