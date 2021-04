La llamada desesperada de una mujer a la Consejería de Sanidad: "Quiero vacunarme, pero no puedo desplazarme 150 kilómetros"

Juventudes Socialistas en Madrid ha publicado un vídeo en su cuenta de Twitter que refleja los obstáculos con los que se encuentra una mujer de Colmenar de Oreja, Madrid, a la hora de vacunarse contra el coronavirus.

Se trata de una llamada telefónica íntegra que realiza la mujer a la Consejería de Sanidad tras recibir un mensaje en el que es citada para vacunarse en el Hospital Isabel Zendal.

"He recibido un mensaje para que vaya a vacunarme hoy, a las ocho menos cuarto de la tarde, en el Hospital Zendal. No lo entiendo", dice la mujer.

"No puedo desplazarme 150 kilómetros"

"Yo estoy loca por ponerme la vacuna, pero lo que no puedo es desplazarme a casi 150 kilómetros ida y vuelta. Estoy operada de un pie, no puedo caminar y mi marido no me puede llevar porque está esperando una intervención quirúrgica de un ojo. Que me digan por qué no me puedo vacunar en mi centro de salud", pregunta.

"Nadie está vacunando en el centro de salud", responde la operadora de la Consejería de Sanidad, a lo que la mujer afirma: "En el centro de salud de Colmenar de Oreja se está vacunando, señorita".

Después de un intercambio de posturas, la conversación no llega a un acuerdo y la persona que realizó la llamada decide colgar. Juventudes Socialistas de Madrid ha subido el vídeo a las redes junto con este mensaje: "Así atienden en Madrid a las personas mayores que no pueden desplazarse al Zendal".