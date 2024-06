Su jefe y exmarido la llama "zumbada" en la nómina y ella le denuncia: "Solo busca hacerme daño"

Es cierto lo que se dice de que no se debe mezclar el amor con el trabajo, y la prueba de ello es este caso: Tamara A.G es una mujer de 35 años empleada en una empresa de administración de fincas en Barakaldo y sufrió el recibo de una nómina de lo más inusual.

Tal y como explica el medio de comunicación 'El Correo', Tamara ha denunciado a su jefe por haber recibido un insulto en la nómina, concretamente en el apartado de beneficiario. El superior de Tamara, además de ser su jefe, es su exmarido, y en el apartado indicado de la nómina de septiembre y octubre, puso la palabra "zumbada".

Esto ha sido el impulso de Tamara para denunciar al que fue su marido, en el contexto de una relación laboral y personal cada vez más tensa. Esta tensión creciente protagonizada por la custodia de su hijo, se ha visto aún más incendiada por el último acto de la expareja de Tamara y su exjefe. Cuando Tamara recibió la nómina de manera telemática, al descargárselas para aportarlas al juicio de familia, se dio cuenta de que en el apartado de beneficiario, se escribía la palabra "zumbada". "De inmediato llamé a mi abogada y se lo conté", narra la protagonista de la historia. Fue entonces cuando su abogada decidió poner una denuncia a su exmarido y jefe en la comisaria de la Ertzaintza en Sestao, por insultos.

Relación con su jefe

Tamara comenzó a trabajar en esta empresa de administración el pasado año 2019. Cuando entró, comenzó una relación con el que era su jefe y se quedó embarazada, se casaron y tuvieron al bebé. "Pensaba que era el hombre más maravilloso del mundo", asegura Tamara para 'El Correo'. Pero los problemas no tardaron en surgir y la pareja comenzó a deteriorarse, hasta que finalmente su relación personal terminó, pero no la laboral. La tensión entre ellos crecía cada vez más debido a una pelea constante por la custodia del niño que tienen juntos (actualmente con la progenitora).

Tamara ha asegurado que se ha animado a contar su caso y denunciarlo a raíz de ver un caso parecido en los medios de comunicación, donde un panadero de Málaga había denunciado a su jefe por haber incluido un insulto homófobo en la nómina: "nada de lo que nos pase a nivel personal justifica que me ingrese una nómina a nombre de zumbada. Sobrepasa todas las líneas. Soy su empleada", denuncia.

El exmarido y jefe de Tamara asegura que, como la empresa (ahora sociedad limitada) cuenta con dos socios, en la denuncia Tamara debería incluir a la otra persona, sin embargo, Tamara ha aclarado que con la otra persona dueña de la empresa no tiene ningún problema.

Un ambiente que ha acabado con la salud mental de Tamara

Este mal ambiente entre su exmarido y ella, ha hecho que Tamara tenga que recurrir a la baja médica desde el pasado mes de enero debido a problemas de ansiedad y un trastorno adaptativo. Esto se debe, principalmente, a que no es el primer encontronazo que la expareja tiene ya que Tamara ha contado que, en ocasiones, ha vivido retrasos en el abono del salario y pagos incorrectos. Ante esta situación, la joven de 35 años, intentó hablar con su jefe y exmarido, pero él no permitió ningún tipo de comunicación: "Yo no soy la mala aquí. No soy la que hace mal las cosas", relata.

"Ahora sé que me equivoqué hasta el fondo con él. Actuando de esta forma, busca solo hacerme daño. Lo que quiere es que me vaya de la empres", acusa Tamara, que ha tenido que hacer frente a un ambiente hostil e insultos directos que han mermado su salud mental.

