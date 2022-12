Lista de productos para crear una cesta de navidad original en 2022

¡Ya está aquí! La Navidad ya se respira por todos los rincones, los escaparates ya cuelgan imágenes de Papá Noel de los Reyes Magos, el turrón inunda los supermercados y las luces del árbol se pueden entrever en las ventanas de todos los barrios. Con la época navideña también regresan otras tradiciones como las de cantar villancicos, comer chocolate con churros, dar el aguinaldo y… ¡la cesta de Navidad! Un ritual que cada vez es más complicado porque muchos quieren salirse de la norma y entregar una cesta de Navidad original.

La vuelta a las oficinas y el cese del teletrabajo en muchas organizaciones harán más fácil la entrega de estas cestas navideñas y ya no hay excusa para no entregarlas. Para muchos esta tradición debe respetarse, pase lo que pase, llegando incluso a juicio. En 2019, el Tribunal Supremo ratificó el derecho a percibir la cesta de Navidad que tenían los trabajadores de una multinacional, pese a que en el año anterior no la habían percibido por motivos económicos de la empresa.

La cesta de Navidad es uno de los regalos más apreciados y esperados por los trabajadores, llevarse a casa esa caja llena de comida y bebida es uno de los mejores momentos del año. Muchas empresas encargan todos los años la misma cesta o entregan el dinero equivalente a sus empleados, pero otras muchas se esmeran por hacer un regalo original a sus empleados.

Hay cestas de Navidad grandes, pequeñas, redondas, cuadradas, de cartón, de plástico o con forma de abeto de Navidad, pero también hay cestas originales en las que el continente tiene una utilidad propia. Hay cestas en las que los alimentos vienen dentro de una bolsa isotérmica, reutilizable posteriormente, otras en las que la propia cesta es una caja de madera en forma de abeto para que pueda servir como elemento de decoración y otras que son una cubitera.

Además, también se le da mucha importancia a los productos para que estos satisfagan todas las necesidades de los empleados. Hay cestas con productos veganos, otras con productos ecológicos sin gluten o reducidos en azúcares y sal.

Una cesta de Navidad original también es aquella que sigue una temática o una misma línea entre todos sus productos. Las hay de chocolate, de bombones de chocolate belga, de dulces en la que se mezclan gominolas de diversas partes del mundo, surtidos de tés o de mermeladas o cestas con productos de autocuidado, como por ejemplo, jabones artesanales, perfumes o velas aromáticas.

El regalo de los jefes a los empleados por Navidad marca el inicio de la época navideña con todas sus fiestas y celebraciones y, sea original o no, esta Navidad, muchos trabajadores recibirán su cesta de Navidad en mano.