La lista definitiva para saber qué regalar en San Valentín

El amor se demuestra día a día, pero como cada año, el día 14 de febrero, San Valentín, es el momento de gritar a los cuatro vientos el amor, y regalar algún que otro detalle. ¿Aún no tienes regalo? Seguro que optas por las mismas flores de siempre o los bombones de última hora. Por eso, aquí te ayudamos con la lista definitiva de los mejores regalos para el día 14. No fallan y además son originales.

¿Qué regalar en San Valentín?

Los corazones y el color rojo inundan los escaparates. Los restaurantes tienen las reservas completas para la noche del amor del día de San Valentín y las compras se aceleran según se aproxima el 14 de febrero. Hay a quienes esta celebración les parece demasiado comercial y consideran que ha perdido su esencia, aunque también están los que tienden a aprovechar el momento para dar una sorpresa a su pareja.

El corazón contento y el bolsillo también

Muchas personas buscan tener un detalle sin dejarse una cantidad ingente de dinero en los regalos de San Valentín. Hay parejas que son más hogareñas y las que son más sibaritas, las hay derrochadoras o ahorradoras. Hay idea para todas. Te proponemos estos regalos para enamorar, más aún, a tu compañero o compañera de vida. Entre ellas pueden estar un masaje, un paseo u optar por el plan "Sofá, manta y película".

Desayunos o escapadas

Para empezar el día, regala o prepara un desayuno. Puedes sorprender a tu pareja enviándole un desayuno a su trabajo o, por qué no, llevárselo tú mismo.

¿Te apetece hacer una escapada? Es el momento. Si podéis iros el mismo día 14 sería el día de hacer un plan romántico a la altura. Aunque, si estáis trabajando y no tenéis la oportunidad, puedes optar por dar un "Vale por un viaje". Las escapadas a las casas rurales tienen un encanto muy particular. Por otro lado, seguro que tenéis miles de fotos juntos y en el caso de que no tengas nada -que puede pasar- siempre puedes hacer un collage romántico o gracioso ¡Seguro que le encanta!.

La clave está en las aficiones

Algo que es esencial sí o sí, es conocer a tu pareja. Su color favorito, sus aficiones, sus gustos ¿Crees que no sabes mucho sobre tu compañero o compañera de vida? No te preocupes, quizás podéis organizar un 'quiz' romántico sobre vosotros, hay muchas cosas que descubriréis en ese momento. Y para finalizar, regala mucho amor y si quieres ir a lo seguro unas flores siempre enamoran. Regala con conciencia y en base a sus gustos, deportista, lector o lectora, adicto u adicta a la música, puede haber infinidad de opciones pero siempre lo que más le gustará a tu pareja será un detalle lleno de tu amor más pleno.