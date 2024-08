De La Línea a Santiago de Compostela: este ciclista peregrinará 1.400 kilómetros en beneficio del cáncer

Juan Alejandro Echeverri Ramírez quiere hacer historia. Este argentino de 54 años afincado en España se ha propuesto hacer el Camino de Santiago en bicicleta, desde La Línea de la Concepción (Cádiz) para recaudar fondos para la 'Asociación de Problemas Oncológicos, Campo de Gibraltar' (Apron).

El pasado lunes 12 de agosto, en torno a las 8:00 horas, el aficionado al ciclismo -y miembro del 'Club Ciclista Los Enmonaos'- salió desde la Plaza de la Iglesia de la ciudad, dispuesto a recorrer los 1.400 kilómetros que separan el municipio de Santiago de Compostela. Su motivación: recaudar donativos para su causa. Es decir, para los enfermos de cáncer.

De momento, está disfrutando mucho de su camino. "Esto es increíble. Estoy disfrutando de todas las vistas y de esta aventura", ha publicado en un vídeo. Tiene previstas paradas en El Rocío (Huelva), Zafra, Mérida (Badajoz), Cañaveral (Cáceres), Salamanca, Zamora, Granja Moruela y Benavente (Zamora) y Astorga (León). A partir de ahí, tomará la ruta original del Camino de Santiago, hasta llegar a la plaza del Obradoiro.

Los que deseen colaborar con este proyecto y con Apron pueden hacerlo a través del número de cuenta ES14 2100 2361 9202 0014 0766. Al margen de las aportaciones a Apron, también está abierta la ayuda a través de 'Club Ciclista Los Enmonaos', para hacer llegar a Alejandro barritas alimentarias, geles o material deportivo. El club ya ha aportado tanto ropa como suplemento deportivo, ha gestionado la llegada de algún patrocinador y además seguirá la evolución de la prueba para enviarle "fuerza y ánimo".

Señales que se pasan por alto y podrían detectar el cáncer

Uno de los factores fundamentales para tratar el cáncer es la detección temprana. Para ello, es muy importante observarse a uno mismo y estar pendientes de determinados signos y cambios en el cuerpo. Varios oncólogos coinciden en que no se debe "ignorar cuando algo no es normal para ti o desestimar un cambio en tu cuerpo que no es típico", explica la doctora Susanna Greer, inmunóloga especializada en oncología e investigación de enfermedades autoinmunes y directora científica de la 'V Foundation for Cancer Research'.

"Las señales de advertencia tempranas específicas incluyen, entre otras, fatiga, cambios en los hábitos intestinales o de vejiga, llagas que no sanan, bultos inusuales, áreas de engrosamiento o secreción, cambios en la respiración como dificultad para respirar, tos, ronquera, pérdida de peso inexplicable, indigestión crónica y cambios en las verrugas", apunta.

Otros oncólogos indican que algunos cambios a los que también hay que prestar especialmente atención son "la fatiga, los bultos en la piel y las úlceras o llagas que no cicatrizan en la piel o la boca".

