Una limpiadora 'investigadora' de Sevilla permite resolver un crimen

Cuando la Policía retiró el cuerpo, Carmen "la del pincho" –como la conocen sus colegas por usar ese artilugio para recoger papeles- recogió algunos restos que encontró cerca, y lo hizo con todas las precauciones propias de un profesional.

Gracias a ello, los investigadores han podido identificar al criminal. "Yo veo muchas series y sé que los de investigación siempre se llevan todo", dice. Y no se lo pensó. Decidió recoger los restos con sangre que aparecieron alrededor del cadáver de una mujer.

La Policía encontró una carta en el bolso de la víctima en la que aseguraba que quería suicidarse. Pero como buena investigadora, a Carmen aquello no le dio buena espina. "Me dije qué raro que no se hayan llevado esto si son pruebas. Lo eché a la bolsa por si volvían", asegura.

Sólo dos horas más tarde investigadores judiciales volvieron al escenario del crimen en busca de pruebas. La joven había sido asesinada y gracias a Carmen se pudo identificar al criminal que dejó restos de su adn en los pañuelos ensangrentados.

Hoy Carmen, "la del pincho", (no quiere relevar su apellido) recibe las felicitaciones de sus compañeros y protagoniza las páginas de los periódicos. Ahora, el Parque de María Luisa de Sevilla, además de limpio es un poco más seguro gracias a ella.