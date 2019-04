Libertad bajo fianza para dos policías investigados por el homicidio de otro agente y el robo armas en Ourense

El juzgado de instrucción número tres de Ourense ha acordado la puesta en libertad bajo fianza de dos policías investigados por la muerte de otro agente en 2016 y por robos de armas en una comisaría, acaecidos entre 2014 y 2015.

Según un comunicado remitido por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, la magistrada ha informado de la puesta en libertad de los dos acusados, con imposición "a cada uno de ellos" de una fianza "de 60.000 euros", que tendrán que abonar "en el plazo de cinco días".

El robo de seis armas se produjo entre los años 2014 y 2015 en el búnker de la comisaría, y unos anónimos dieron cuenta de ellos relacionándolos con operaciones de narcotráfico. Los anónimos sirvieron para poner en marcha la operación Zamburiña, que se saldó con trece personas arrestadas y que desembocó en una investigación por parte de Asuntos Internos.

La jueza que ha dejado en libertad bajo fianza a los dos policías sostiene en su auto que "no está justificado" el ingreso en prisión de los acusados debido a "su arraigo familiar y patrimonial" y que "no concurre" peligro concreto para la alteración, ocultación o destrucción de fuentes de pruebas relevantes". Los policías tendrán obligación de comparecer "todos los días" ante el juzgado de instrucción, no pueden salir del territorio nacional y tienen que entregar el pasaporte.

Además, añade que no cabe la posibilidad de actuar "contra bienes jurídicos de la víctima ni concurrir elemento alguno que permita inferir que los investigados vayan cometer otros hechos delictivos".

Considera que concurren indicios suficientes de la comisión "de forma conjunta y planificada", de varios delitos: robo con fuerza, tenencia ilícita de armas, revelación de secretos, simulación de delito, acusación o denuncia falsa e injurias y calumnias en el periodo comprendido entre mayo de 2014 y abril de 2016, época que coincide con la desaparición de las armas.