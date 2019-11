Las segundas viviendas afectadas por la DANA no recibirán ayudas del Gobierno

La DANA ha provocado las inundaciones más graves de los últimos años. Seis personas han fallecido y miles de ellas han tenido que ser evacuadas debido a las lluvias torrenciales y los fuertes vientos.

La zona más afectada del país fue el sureste peninsular, hasta el punto de que, dos meses después, los afectados siguen reparando los destrozos.

Ahora, los afectados se han llevado la fatal sorpresa de muchos de ellos no recibirán subvenciones económicas, ya que el decreto de zona catastrófica no contempla ayudas para todo tipo de inmuebles. Esto significa que las ayudas del Gobierno no incluyen las segundas viviendas, los sótanos ni los garajes.

Los afectados se quejan de que las ayudas económicas no son suficientes para reparar todos los destrozos. El Gobierno ofrece 15.120 euros por la destrucción total de una vivienda.