La jueza de la DANA cita a declarar como investigados a la exconsellera Salomé Pradas y al exsecretario de Emergencias

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia), Nuria Ruiz, ha citado a declarar como investigados en la causa por la Dana de Valencia a la exconsellera de Justicia y Emergencias Salomé Pradas y al ex secretario autonómico de ese departamento Emilio Argüeso, al tiempo que lo ha rechazado respecto al Presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, sin perjuicio de que él pueda solicitarlo voluntariamente.

Así lo ha acordado en dos autos notificados en la jornada de hoy a las partes personadas en el procedimiento, que se sigue por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia y donde la jueza argumenta que a la Conselleria competente en materia de protección civil le corresponde ejercer el Mando Único de la emergencia dirigiendo los planes de protección civil.

En su escrito, al que ha tenido acceso Antena 3, la jueza señala que "el aviso a las 20:11 horas, fue tardío y erróneo. Se remitió un mensaje de móvil a la población en el que como medida preventiva se indicaba que se debía evitar cualquier tipo de desplazamiento en la provincia de Valencia" y en la primera de las resoluciones, eleva a 225 el número de víctimas mortales, junto a tres personas desaparecidas.

En dicho documento, la jueza insiste en que la convocatoria del Cecopi, a las cinco de la tarde, "se llevó a cabo con una gran demora, a lo que ha de sumarse que la toma de decisiones por la Administración autonómica destinada a alertar a la población se produjo con un retraso todavía mayor" y entiende que los anuncios sobre la "gravedad de la situación" se produjeron "en diversos ámbitos y con una antelación suficiente".

Además en el auto se desglosa información oficial y detallada sobre la alerta meteorológica, incluidas varias conexiones en directo desde localidades afectadas como Chiva o Utiel, donde se informaba minutos después de las tres de la tarde del desbordamiento del barranco del Poyo o del río Magro. "El problema residiría no en la ausencia de información, la había sobrada... sino en el hecho de que ante dicha información, o bien se ignorara la misma, no se comprendiera su alcance; o no se tomaran las decisiones pertinentes por quien tenía el poder de decisión", reza el auto.

Así las cosas, la jueza de la DANA considera necesario tomar declaración como investigados a estos dos exresponsables: la exconsellera de Justicia y Emergencias y al exsecretario autonómico.

Situación de Carlos Mazón

En un segundo auto, la juez rechaza la solicitud de la Asociación de Damnificados Dana Horta Sud y otras acusaciones particulares para que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, declarara como testigo o investigado. Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de que Mazón solicite voluntariamente su comparecencia.

En este sentido, la titular de la DANA ha comunicado al presidente la resolución judicial para que tenga conocimiento de las actuaciones y pueda decidir si desea personarse en el procedimiento, conforme al artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Mazón cuenta con la condición de aforado.

