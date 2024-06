Lanzan piedras contra los vehículos en la A-7 en Valencia

Era jueves por la tarde, entre las 17:00 y las 18:00 horas, una hora punta para el tráfico, como es habitual, en la carretera A7 cuando empezaron a lanzar piedras contra los vehículos que circulaban por ella. Tal y como explica uno de los camioneros afectados, Manolo García, él iba circulando tranquilamente cuando recibió el impacto contra su cristal de una piedra "sonó como una bomba", relata. "Menos mal que no entró dentro, que si no me podría haber matado", añade el conductor del camión.

El punto era en el kilómetro 361 de la autovía A7, entre las localidades valencianas de Alginet y Carlet. "Estaba en los campos de al lado de la autovía, uno de los transportistas lo vio", comenta Manolo.

Solo daños materiales

Un acto vandálico que quedó todo en un susto y con numerosos daños materiales que ahora tendrán que reparar con el coste económico que esto supone. "Pero es muy peligroso si te da por dar un volantazo, en la autovía que vas a más de 100km/h, no son conscientes que podrían haber matado a una o más personas", comentan algunos transportistas sobre el suceso, y otro conductor está de acuerdo con ellos: "Es una salvajada".

Una situación muy preocupante que puede terminar con consecuencias mortales. En esta ocasión, afortunadamente, todo quedó en un susto. Pero los camioneros piden encontrar al culpable "y que asuma las consecuencias de sus daños", concluye Manolo. No obstante, si encuentran a la persona responsable, este podría ser acusado de intento de homicidio.

Un fallecido en Bélgica

Fue hace casi un mes, el 18 de mayo, cuando un camionero alicantino fallecióen Bélgica por el impacto del lanzamiento de una alcantarilla. Cinco personas fueron detenidas en ese momento acusadas de asesinato.

El camionero iba con su mujer, que fue testigo de la muerte de su marido. La empresa denunció entonces que la "necia acción ha quitado la vida a una buena persona, un gran profesional y ha dejado rota a una familia" mientras desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) manifestaron en un comunicado su conmoción y profundo pesar tras lo ocurrido.

Era un conductor profesional de la empresa Castillo Trans S.A.

La CETM condena los hechos y espera que las autoridades de Bélgica encuentre a los responsables. "Un crimen así no puede quedar impune, por lo que confiamos en que se haga justicia", han apuntado desde la confederación española. La Fiscalía belga de Namur ya investiga la muerte al volante.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com