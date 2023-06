El lamentable estado de una perra abandonada en Gran Canaria retrata la falta de recursos que hay para los animales

Vagando por las calles del barrio grancanario de Jinámar, en Telde. Así fue hallada la perra para la que se busca un hogar desde la organización Leales.org. El animal iba andando de un lugar a otro, solitario y con signos evidentes de grave desnutrición. Según confirma la propia organización, la habían abandonado en un contenedor de basura.

Fueron los vecinos de ese mismo barrio de Gran Canaria quienes la hallaron deambulando. Inmediatamente le dieron agua y algo de comida. Avisaron tanto al albergue municipal de Telde como a diferentes protectoras, pero no contaron con respuesta alguna. A través de las redes sociales dieron aviso a la plataforma de bienestar animal para que se hicieran cargo de ella.

Lo primero que se hizo fue llevar a esta perra al veterinario. Allí se le examinó de forma exhaustiva, llegando incluso a realizarle el test de filaria. La filaria canina es una enfermedad provocada por unos parásitos en forma de gusano que crecen en el interior del organismo y pueden llegar a producir graves infecciones e incluso la muerte del animal. En este caso, ese examen dio un resultado negativo.

Leales.org está costeando el cuidado del animal

De momento, el animal sigue ingresado en el centro veterinario, donde se espera que se recupere. Tanto sus cuidados médicos como su alimentación siguen siendo costeados por la organización Leales.org. Ellos se comprometen a seguirlo sufragando tanto los gastos de manutención como los veterinarios mientras dure la recuperación.

"Lo fundamental es que la perra recupere peso". Así lo ha explicado a Antena 3 Noticias Alejandro Molina, representante de la plataforma, que, además, ha querido dejar claro que -aunque afortunadamente ya han aparecido varios adoptantes- hasta que no se recupere no se dará en acogida.

"Si no se quiere o no se puede mantener a un perro o gato, antes de abandonarlos, lo suba gratuitamente a Leales.org para que otro ciudadano lo adopte"

Desde la plataforma, Alejandro también lanza un mensaje de compromiso: "Queremos dejar claro que si no se quiere o no se puede mantener a un perro o gato, antes de abandonarlos, lo suba gratuitamente a Leales.org para que otro ciudadano lo adopte".

Molina también hace un llamamiento a las administraciones públicas, a las que reprocha que "ni Las Palmas de Gran Canaria ni Telde, las dos principales ciudades de la isla, disponen de perrera; y en la capital, en Las Palmas de Gran Canaria, el depósito de animales está lleno. Tal es así que no se recogen más animales", expone.

Lamenta que tanto en la capital como en Telde, donde fue encontrada la perra desnutrida, no haya un lugar en el que poder acoger a estos seres vivos. "Si en Las Palmas de Gran Canaria no los recogen y en Telde no caben más y tampoco las protectoras de animales se pueden hacer cargo de ellas… ¡Habrá más noticias de este tipo! Porque estamos en la isla con más abandono de animales por kilómetro cuadrado y esto genera una combinación nefasta, dejando sin alternativas a los ciudadanos que necesitan encontrar un lugar para los animales por cualquier situación personal, como un viaje, un divorcio o, simplemente, que no se pueda hacer cargo económicamente de ellos".