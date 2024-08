La Laguna comienza a colocar la iluminación de Navidad en pleno agosto

Puede parecer demasiado pronto porque todavía faltan más de cuatro meses, en concreto 129 días, para que llegue la Navidad, pero desde el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, lo tienen claro y tienen todo milimetrado para poder llegar a tiempo a la última semana de noviembre. Es cuando está previsto que se encienda el tradicional alumbrado navideño.

"Para poder tenerlo todo listo antes de nuestra Noche en Blanco que es cuando tenemos previsto que se produzca el encendido, entre el 22 y el 29 de noviembre, hemos calculado que tenemos que instalar unos 60 elementos cada semana", explica Francisco Hernández, el concejal del área de Servicios del Ayuntamiento de la ciudad de Los Adelantados. Reconoce que es todo un reto porque este año serán unos 250 adornos más que en 2023, hasta un total de más de 3.000 que se colocarán en todas las calles y barrios del municipio.

Se trata de elementos elaborados a bases de luces LED que permitirán reducir el gasto energético y calcular el número de bombillas es prácticamente imposible porque son millones de ellas. Según Hernández, "para hacernos una idea, solo en el emblemático arco de luces de la Calle La Carrera del caso lagunero se emplean más de medio millón".

Ocio y entretenimiento

A la iluminación navideña hay que sumar, además, elementos de ocio y entretenimiento infantiles que se colocarán en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos destaca el parque de la Constitución donde se ubica el conocido como 'Parque de la Ilusión'.

Y aunque puede parecer demasiado pronto para muchos, que en pleno mes de agosto están pensando más en la playa o en la vuelta al cole que en la Navidad, los técnicos y operarios lo tienen claro, empezar ahora les ofrece seguridad y rapidez. "Hemos comenzado en agosto en las avenidas más grandes del municipio, aprovechando que ahora no hay colegio y que prácticamente no hay tráfico ya que para colocar algunos de los elementos nos vemos obligados incluso a cortar las calles", reconoce Francisco Hernández, teniendo en cuenta que hacerlo así supone molestar menos a los vecinos y trabajar con más tranquilidad para los operarios que no se tendrán que ver apurados durante las últimas semanas.

Aún así, ha supuesto una sorpresa para muchos vecinos, que ni siquiera se habían dado cuenta de que, mirando al sol de justicia de mediados de agosto y con más de 30 grados en el termómetro, ahí relucen también los adornos de Navidad.

En los últimos años, San Cristóbal de La Laguna se ha convertido en lugar de referencia de toda Canarias para disfrutar de las luces de Navidad, pero además entra dentro del circuito de visita obligada para todos los amantes de la decoración propia de la época junto a localidades como Vigoo Málaga.

