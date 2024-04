El mejor proyecto de España es de Vigo: luces led para salvar peatones

Su entusiasmo no tiene límites y la creación tampoco, esta segunda vaya por delante. Cuatro estudiantes del colegio vigués Las Acacias acaban de regresar a casa con el mejor de los galardones después de meses de trabajo.

Se han convertido en las ganadoras del Concurso Emprende de la Universidad de Villanueva (Madrid). ¿Cómo? Buscando salvar las vidas de los peatones y, además, de forma sostenible y ecológica. "Sí, es posible, funciona", dice una de ellas. ¡Vamos a conocerlas!

Todo comienza en la clase de Economía y Emprendimiento de 4º de ESO. La profesora pide a sus alumnas que creen un proyecto y, "tras pasar por muchas fases", este grupo de cuatro adolescentes da en el clavo con algo totalmente rutinario. "Mi padre me llevó al colegio, en una típica mañana de invierno —oscura, sin visibilidad…—, y tuvo que dar un frenazo porque casi atropella a un mujer que pasaba por el paso de peatones", explica Ana Méndez.

¡Eureka! Ana llega al colegio y, como ella se refiere a sus compañeras, se lo comentó "a las niñas". Pocas horas bastaron para ponerse en marcha: 'SafeLed' estaba a punto de ver la luz.

Sara García-Mayor, otra de las integrantes de este prolífico grupo, recuerda que pasaron meses trabajando y pasando cribas. Primero en el propio colegio y luego entre otros proyectos. "Ya supimos que nos habían seleccionado en la Universidad y Villanueva y, 'buf', nos pusimos a trabajar como locas", recuerda con cierto nerviosismo aún.

'SafeLed' es un sistema de luces led que se instalaría en los pasos de cebra, con un panel solar incorporado que se carga con la luz del día y que contiene, además, una serie de células fotovoltaicas se pueden energizar sólo con claridad. Todo ello está conectado a unos sensores de presión que van debajo del firme de la vía y, cuando un peatón se dispone a cruzar, se activan esas luces.

"Cuando es de noche, o de madrugada, si no hay mucha visibilidad, el peatón queda totalmente iluminado", explica Paola Romero. Pero, no solo eso, este proyecto es totalmente sostenible: "Se carga por sí mismo, por lo que no precisa de un gran mantenimiento".

Este sistema se podría adecuar a cualquier entorno pero, sobre todo, "pensamos en zonas rurales o en países menos desarrollados donde no hay iluminación. Por ejemplo, determinadas poblaciones de África donde cada mañana los niños van al colegio y ocurren muchos atropellos”, cuenta Vega Rodríguez.

Y, la pregunta obligada tras el desarrollo de una idea: ¿Se podrá materializar el proyecto?

Ellas lo tienen claro. "Por supuesto". De hecho ya ha surgido la primera de las ayudas. Uno de los miembros del jurado, de la gran final, les dijo: "¿Cuándo vais a constituir la empresa? porque yo estoy interesado en invertir en ella", comenta Paola, todavía emocionada.

Su sistema funciona pero, además, mucho tuvo que ver el modo de presentarlo ante el tribunal. "Ideamos un diálogo entre nosotras, partiendo de un problema, como ocurrió realmente, y buscando las soluciones. Creo que eso gustó mucho al jurado. Obviando tecnicismos y centrándonos en comunicar", apunta Ana Méndez.

Desde el centro no pueden estar más orgullosos de sus alumnas. "El esfuerzo de las chicas y del profesorado se ve materializado en este premio. Lo han hecho increíble", apuntan desde la docencia. En el colegio Las Acacias hacen hincapié en la investigación y creación, pero también en la oratoria. "Nos preocupamos mucho por la comunicación de los alumnos y eso ha sido determinante en este caso, su presentación fue maravillosa", explican.

Constatamos, tras la entrevista, la excelencia del proyecto y la facilidad de palabra que demuestran estas cuatro estudiantes que, quién sabe, en los próximos años pongan su proyecto en marcha para salvar vidas y convertirse en nuevas emprendedoras. Por ahora, pueden disfrutar de un viaje a Londres, con decenas de actividades culturales programadas, y una beca en la Universidad de Villanueva. Su primer premio ya ha llegado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com