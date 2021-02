Los ladridos de su perro alertan a los vecinos y salvan la vida a un hombre con coronavirus

Un hombre de 72 años ha sido rescatado en su domicilio gracias a los ladridos de su perro. Los ladridos del perro avisaron a los vecinos de que algo pasaba en el domicilio del hombre cuando estaba solo y semiinconsciente en el barrio madrileño de Tetuán.Según fuentes de este cuerpo, la Policía Municipal de Madrid entró en la vivienda y encontró al hombre tendido en la cama semiinconsciente. Los agentes fueron alertados de que el señor había vuelto a casa tras ser dado de alta en el Hospital de La Paz por covid, no cogía el teléfono y su perro no paraba de ladrar, por lo que decidieron poner en marcha el operativo y entrar al domicilio.El hombre estaba vivo, y con la ayuda de policías, bomberos y sanitarios del Samur, fue trasladado de nuevo al centro hospitalario donde se encuentra estable y ya no corre peligro gracias a la rapidez de actuación.A su perro, que alertó a los vecinos del estado de su dueño, lo trasladaron al Servicio Veterinario Municipal de Urgencias (Sevemur) del Ayuntamiento de Madrid para ser atendido.