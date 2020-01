'Labios del diablo', la nueva y controvertida moda en redes sociales

La moda por buscar nuevas formas de embellecer nunca termina. Tatuarse pecas o el relleno temporal de labios son algunos de los retoques estéticos de última tendencia, y hay una nueva que se suma a esta lista: los 'labios del diablo'.

Esta moda, que se ha hecho viral en las redes sociales con varias imágenes de este retoque, consiste en cambiar el contorno de los labios dibujando arcos y formas de cuernos que recuerdan a un diablo.

Y para lograrlo hay que rellenar con ácido hialurónico determinadas partes del labio con pequeñas dosis localizadas en el borde para modificar su forma. El resultado final es una imagen antinatural y que no está exenta de controversias.

"Hay muchas modas en general y no se pueden seguir todas. La gente joven o no tan joven que no esté informada lo hace por seguir una corriente de tendencia", asegura Paz Torralba, directora de los centros de estética The Beauty Concept.

Aunque son varios los comentarios en las redes que ponen en cuestionamiento que realmente se pueda hacer una intervención de estas características, Torralba confirma a Efe que es posible llevar a cabo este retoque estético.

Una intervención que tiene sus riesgos. "En este tipo de labios hay un exceso de producto, y esa cantidad hace que la arteria que va por ahí no circule, está haciendo un sobreesfuerzo y puede llegar a una necrosis vascular", explica la especialista.

Además, como suele ocurrir con este tipo de novedades en la estética, puede ser que la persona que se haya retocado los labios quiera volver a su estado inicial pero no lo podrá hacer exactamente igual a su forma natural. "Cuando defines un labio que no es natural puede ser que no vuelva a su estado natural", explica Torralba.

Paso atrás

La doctora de medicina estética María Dolores Madan, que lleva 31 años ejerciendo esta profesión, especifica a Efe aún más el resultado: "Esa parte del labio estará más arrugado y con un poquito de flacidez, siempre quedan trazas. Es muy difícil que quede igual".

Madan, que también dirige su propia clínica, piensa que "la medicina es más seria que una moda", aunque respeta la libertad de gustos de cada persona ya que con este tipo de retoques se busca una nueva forma de embellecer a la mayoría de la población.

Y ¿cómo se puede volver a su estado inicial? "Se inyecta hialuronidasa, un producto prohibido, que solo se permite bajo prescripción médica", asegura Madan.

El proceso se realiza en pequeñas cantidades y "lo que hace es disolver el ácido y este exceso de producto o quitarlo entero. Pero, al ser de origen animal, puede haber alteraciones o alergias en la persona que se lo pone", añade Torralba.

Ni ella ni Madan han hecho ninguna intervención de 'labios del diablo', pero aunque alguna clienta se lo pidiera ambas coinciden en que se negarían, además de asegurar que como profesionales de la estética "es horrible".