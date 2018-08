La radicalización de los yihadistas, vista por sus familias: "Cuando te dicen que es una obligación defenderse de los infieles, es que están listos para atacar"

Tras los últimos atentados yihadistas, es habitual ver a la familia del terrorista rota del dolor por las víctimas del atentado, sin explicación alguna de cómo su familiar ha podido cometer semejante acción. Daesh tiene como objetivo convertir a europeos, en terroristas locales. Juegan con el vacío de identidad de las nuevas generaciones, que no se sienten ni de su país de nacimiento, ni del de sus padres.

Es el caso de Raquel, vio cómo su marido se fue radicalizando poco a poco tras el fallecimiento de su padre. "De pronto solo quería ver vídeos religiosos, leer el Corán...", explica. Raquel cuenta que su marido quería llevar a sus hijos por el mismo camino que él. "En el 99% de los casos, estos menores son adoctrinados desde los cuatro años y a partir de los 10 años ya están preparados para hacer la yihad"

"Cuando te dicen que es una obligación defender a tus hermanos y defender la tierra que te han quitado los infieles es el momento en el que están preparados para atacar", añade.

Otro caso es el de la hermana de uno de los terroristas de Las Ramblas, Hafida Oukabir, que cuenta emocionada: "No abracen ideologías perversas que no tienen justificación y explicación, y que no tienen nada que ver con el islam".