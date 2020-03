La policía pone en marcha patrullas 'anti-gorrillas' en Murcia ante las denuncias de los vecinos

Cientos de vecinos de Murcia denuncian cada día la existencia de aparca-coches ilegales, los conocidos popularmente como 'gorrillas'. La policía local ha tenido que poner en marcha una patrulla especial: agentes de paisanos que van a recorrer las calles para identificarlos.

Un agente explica que lo primero que hacen es acercarse a ellos, les obligan a indentificarse y les informan de que lo que hacen es ilegal. "En el caso de que los viéramos ejercer la actividad de aparcacoches tres veces en un periodo de 24 horas se formularía una denuncia", asegura Antonio Luis, subdirector de policía.

En la patrulla también hay una trabajadora social, que quiere conocer su situación. "Para ver de qué forma pueden no ya solo dejar la actividad de aparcacoches sino poder retomar su vida normal", explica.

Muchos de estos 'gorrillas' cuentan a las cámaras de Antena 3 Noticias que no tienen otra forma de ganarse la vida. "Es para cobrar un poco para comer, no tengo trabajo porque no tengo papeles", asegura uno de ellos.

Pero lo cierto es que esta forma de ganarse la vida se ha convertido en un problema para los vecinos de Murcia. "A veces se ponen un poco agresivos con las personas", asegura un hombre.

El primer día de esta patrulla ha terminado con 25 denuncias y casi 77 euros incautados a los gorrillas.