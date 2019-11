La mujer absuelta por matar a su maltratador: "No sé por qué he reaccionado así"

La Audiencia Provincial de Guadalajara la ha absuelto tras el veredicto del jurado popular y tras pasar un año en prisión. La consideran responsable de un delito de homicidio por imprudencia con la eximente "completa a raíz de un "miedo insuperable" y así lo ha tratado en Espejo Público.

Ella acabó con la vida de su maltratador pero, según un juzgado popular, ha sido absuelta por un miedo insuperable y por eso la exime de una condena.

Tamara ha concendido una entrevista a Espejo Público donde señalan que la llamada que usó la defensa fue crucial. Después de la muerte de su maltratador, Tamara hace una llamada a su cuñada:

"Tía lo último, cuando nos íbamos ido a una peña, y me coge y se me acerca una tía y me dice que se lo ha foll... Entonces he dicho, venga me voy a casa antes, y hemos empezado a discutir, entonces hemos bajado a casa. Entonces Laura hemos empezado a discutir que me ha empezado a pegarme, ¿me entiendes?"

La joven mantuvo una conversación con su cuñada durante varios minutos donde contaba que había sido en propia defensa.

"Lo que no entiendo Laura, es por qué he reaccionado así, tía. Tenía que haberle dicho, vete, o no me peges, o yo que sé", decía la mujer en la llamada. "Tía me ha dado por defenderme, siempre sabes que te quedas paralizada, pues hoy no me ha dado por paralizarme, por que como estaba huyendo. Le he mostrado cara.

Me estaba ahogando, me estaba... ¿qué hago tía? si me ha destrozado la casa".