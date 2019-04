La madre de Gabriel, sobre Ana Julia Quezada: "Tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo"

Patricia Ramírez, la madre de Gabriel, ha dicho sobre Ana Julia Quezada que "tenía la esperanza de poder ablandarla y de que se viniera abajo".

La madre del pequeño apuntó que "tenía la esperanza de que en algún momento lo soltara. Por eso en cada discurso apelábamos a su conciencia intentando que todo fuera de otra manera".

Al ser preguntada sobre si sospechó de la pareja del padre del pequeño, detenida con el cadáver de Gabriel en el maletero, ha señalado: "Yo temía que fuera así. No se podía decir nada porque era parte de la investigación y podía perjudicar al chiquillo y no queríamos ni decir nada ni tampoco lo teníamos confirmado ni poder hacer nada que hiciera que mi hijo no volviera a casa".