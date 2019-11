Enfrentamiento entre los padres de Diana Quer durante el juicio contra 'El Chicle'

La madre de Diana Quer, Diana López Pinel, ha abandonado este martes la sala donde se celebra el juicio contra 'El Chicle' por el asesinato de la joven.

"No tengo ningún tipo de información del caso, no me ha dejado acceder al sumario", ha asegurado Diana en alusión a Juan Carlos Quer, que ha llegado a los juzgados acompañado por su hija Valeria.

La hermana de Diana Quer compartió en sus redes sociales imágenes de ambos en el trayecto hacia los juzgados y un mensaje contra Pablo Iglesias por unas palabras del líder de Podemos sobre la condena de 'El Chicle'.