Itziar perdió a sus hijas hace un año porque su padre, del que se estaba divorciando, las mató. Ahora, denuncia al estado por desprotección. Ella misma ha contado, a través de un mensaje que se ha difundido en los medios de comunicación, la dureza de su situación.

Esta madre denuncia que se ha sentido cuestionada en los juzgados, se queja de que ignoraban las señales de alarma sobre las niñas y no se tuvieron en cuenta pruebas muy significativas.

"No se ha hecho nada por evitarlo, y ahora lo lamentamos. Es mucho más costoso el daño que se ha producido por el asesinato de Nerea y Martina que su prevención. Es algo que no superaremos nunca, ni nosotros, su familia, ni sus compañeros y profesores, ni sus vecinos, ni compañeros de baile, de natación... ", comenta en el audio.

La madre asegura que el Estado no las protegió, por ello, ha interpuesto una reclamación para que la historia no se repita y para que no haya otra madre que tenga que pasar por lo que ella ha pasado.