La lucha de tres mujeres en un mundo laboral de hombres

Los ojos de Vane Soto soñaban desde los 5 años con ser mujer en un mundo de hombres. Su sueño, ser futbolista. Y para eso, ha tenido que aguantar muchos comentarios e insultos, según recuerda este 8 de marzo, durante el Día Internacional de la Mujer.

"Cuando juegas partidos en los recreos o en las ligas de colegios, puedes escuchar algún comentario de algún niño fuera de lugar. Como marimacho", cuenta a Antena 3 Noticias.

Una situación parecida ha vivido María Jesús, que empezó siendo conductora hace más de 20 años. "Me decían que me fuera a mi casa a hacer tortillas. Alguna compañera ha tenido experiencias de ese tipo", recuerda.

El esfuerzo para alcanzar la igualdad

María Jesús ahora es jefa de Tráfico en su empresa y, tras años de lucha, anima a todas las mujeres a enfrentarse a lo que quieran. "Que tengan valor y se enfrenten. Que ya lo hemos pasado, le hemos echado valor y ganas y se puede llegar", dice.

De esfuerzo sabe bien Lea Vicens, una rejoneadora. Cree que con esfuerzo cualquiera puede llegar a donde se proponga. Y precisamente, envía este mensaje a todas las mujeres. "Yo he aportado la misma dosis de trabajo que un hombre. He trabajado igual, he luchado igual, he hecho los mismos sacrificios. La constancia ha sido enorme y creo que, al final, el que se esfuerza, logra retos", señala a Antena 3 Noticias.

Vane, María Jesús o Lea, todas ellas trabajadoras que hoy, 8 de marzo, a pesar de tener muchas dificultades en el camino, sirven de ejemplo para otras muchas en el Día Internacional de la Mujer.