La llamada telefónica real entre el guardia civil de 'La Manada' y un policía al que le pregunta sobre su pasaporte

Hace unos meses se conoció que Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada' condenado a nueve años de prisión por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines de 2016, intentó obtener un nuevo pasaporte.

Sin embargo, la petición de Guerrero no fue aceptada porque tenía prohibida la salida del territorio nacional.

Más tarde se supo que Antonio Manuel Guerrero había llamado a la Policía Nacional para consultar el estado en el que se encontraba su pasaporte y que un agente le indicó que "tenía que ir a consultar a una oficina de expedición".

Ahora por primera se puede escuchar la llamada telefónica real que hace Antonio Manuel Guerrero para informarse sobre su pasaporte.

En esa conversación, el guardia civil condenado por abusos sexuales pregunta de qué manera o dónde puede informarse sobre si tiene su pasaporte caducado.

Este es un pequeño fragmento de la conversación entre Antonio Manuel Guerrero y el policía:

- Llamaba por una duda que tengo. ¿Hay alguna manera o algún sitio donde pueda contactar para que me diga si tengo el pasaporte caducado o no? Porque lo he extraviado pero no sé si la fecha de caducidad ya ha cumplido.

- Si lo ha extraviado y le hace falta el pasaporte,en cualquier caso tendrá que pedir cita usted y renovarlo. Da igual que no le haya caducado o que sí le haya caducado.

El guardia civil de 'La Manada': "Uno se llega a acostumbrar a soportar tantas mentiras"

Antonio Manuel Guerrero ha explicado en Espejo Público que "desde la primera información que salió de los medios a lo que realmente ocurrió no ha tenido nada que ver" y lamenta que "lo peor es que esto no nos ha pasado solo con el tema del pasaporte, sino que desde el primer día de instrucción, el juicio, lo que pasó con el móvil en prisión y toda la información que han dado los medios ha sido sesgada".

"Hemos tenido que soportarlo estos dos años y medio, pero bueno, uno se llega a acostumbrar a soportar tantas mentiras", dice Guerrero.

El guardia civil de 'La Manada' explica que él no se quería sacar un pasaporte nuevo para huir de España sino que llamó a la Policía para pedir consejo sobre cómo debía actuar y "ellos fueron los que me dijeron que me acercara porque me lo tenía que sacar".

Explica que le dijeron que al estar caducado es como si no lo tuviera y que ya no tenía que entregarlo. Pero una semana más tarde, "sacaron el rumor de que yo me quería fugar", cuenta.