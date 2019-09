La vuelta al cole puede ser para algunos un momento de felicidad y alegría porque volver a las clases supone reencontrarse con los amigos. Sin embargo, para otros, la vuelta al cole puede ser un auténtico tormento porque supone la vuelta al acoso.

Un reciente estudio que habla sobre las consecuencias del acoso escolar, se centra en el colectivo que más lo sufre: los discapacitados intelectuales y físicos.

Es el caso de Enrique y María, que han contado a Antena 3 Noticias cómo lograron superar las burlas y las agresiones de sus compañeros.

"Me tenía marcado como presa y me bajó los pantalones. Justo había una chica ahí y es incómodo", cuenta Enrique, que a lo largo de sus años en el colegio ha tenido que enfrentarse a numerosas situaciones como esta.

Enrique tiene claro que para acabar con el bullying hay que mirar al problema de frente y contarlo: "Cuanta más gente lo sepa, más pueden ayudarnos", asegura.

Marta también decidió que para solucionar el problema del acoso escolar tenía que contarlo y acudió a los profesores. Sin embargo, asegura que en el colegio no la creyeron y que se sintió muy sola.

Fue entonces cuando cambió de centro para ir a uno donde sí fue escuchada. "Estuve con psicólogos y hablando con personas de lo que me había pasado. Me da mucha pena cómo me han tratado", lamenta.

Según un reciente estudio, ocho de cada diez personas con discapacidad son susceptibles de vivir situaciones de bullying, con las consiguientes consecuencias negativas que esto acarrea.

Los expertos explican que en personas con discapacidad hay más "incidencias en habilidades de socialización y autoestima" y que "recuperar todo eso puede resultar más difícil porque esas situaciones se pueden perpetuar en el futuro".

Por ello, se pide una mayor sensibilización con estas personas que pueden tener más dificultades para estudiar pero que no deben tener problemas al salir del recreo.