La hija de la víctima de violencia de género en Úbeda, rota de dolor: "Cuando denunció no la creían"

Los familiares aseguran que ella misma les había confesado que temía por su vida. Este sábado se han celebrado concentraciones en memoria de María Ángeles, la última víctima de violencia de género en Úbeda, donde fue asesinada, y en Arhal, su pueblo.

En este recuerdo ha participado una de sus hijas, fruto de una relación anterior. "Cuando iba al juzgado a denunciar no la creían. Íbamos a testificar y le creían a él. Tiene que haber justicia, esto no puede quedar así. Pido a las mujeres que les esté pasando lo mismo que no se callen y que se ayuden unas entre otras", aseguraba su hija, rota de dolor.