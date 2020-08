La hija de la anciana maltratada en una residencia de Terrassa: "Es muy despreciable"

La hija de Elisa, la anciana maltratada por dos auxiliares de una residencia de Terrassa (Barcelona), ha declarado que está claro que "son unas impresentables" y que "es muy despreciable" lo que han hecho. No obstante se siente satisfecha con la reacción del centro y de las autoridades. Las dos auxiliares han sido despedidas y "el centro ha cuidado y controlado" todo. "Estamos tranquilos, teníamos alguna preocupación, pero pensamos que ha sido aislado". Dice que sintieron "mucha indignación y mucha pena" porque las personas mayores necesitan mucho cariño "y nada de lo que hemos visto".

"Pensé en desearles la peor vejez"

La polémica surgió al difundirse un vídeo, procedente de una cuenta de Instagram, que mostraba cómo una auxiliar, que no deja de reírse ante la cámara, graba a su compañera maltratando a la paciente que se encuentra en la cama. Mientras le da de comer la joven le va diciendo frases como "abre la puta boca ya", y tildándola de "gorda" y "vieja cascarrabias". Y mientras se va disculpando diciendo "no soy así, es que me saca de quicio", en medio de risas imparables de la otra compañera. Después le tira la medicación que ha de tomar porque interpreta que la anciana no la quiere, y la amenaza diciendo que "ya verás cuando te duela".

Después, una de ellas, se ha disculpado, también en las redes sociales. La hija les dice: "Pensé que les deseaba la peor vejez del mundo. Nadie debe pasar por esas situaciones". Las jóvenes, enfermeras en prácticas en la residencia, también han sido denunciadas ante la policía catalana por la Consejería de Trabajo.