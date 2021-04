La Guardia Civil ha destruido un proyectil de artillería presumiblemente de la época de la Guerra Civil. La explosión se ha llevado a cabo en La Rioja, donde fue localizado semienterrado en el municipio de Lumbreras. Concretamente en la cola del Embalse de San Andrés, en la zona del barranco del río Lumbreras en la sierra de Cebollera.

El proyectil fue descubierto por una senderista que paseaba por la zona y fue el mismo quien alertó a los agentes de la Guardia Civil. Hasta el lugar se desplazaron especialistas en desactivación de explosivos y de naturaleza junto a un equipo de Seguridad Ciudadana.

Los agentes del GEDEX identificaron al aparato como un proyectil de artillería de 105 milímetros de la Guerra Civil que estaba en un avanzado estado de oxidación a pesar de conservar todo su potencial destructivo.

Ante el peligro que conllevaba manipular ese proyectil, se procedió de manera muy controlada a su explosión. La Guardia Civil ha recordado que si algún ciudadano tiene contacto con algún objeto que despierte sospechas de ser un artefacto explosivo, se recomienda "no tocar, no mover y no alterar en modo alguno el objeto" y avisar a la Benemérita.