La familia del niño que murió en Elda tras acudir cinco veces a Urgencias presentará una denuncia

La familia del niño que murió en un hospital de Elda, en Alicante, tras acudir cinco veces a Urgencias, va a iniciar acciones legales tras conocer el resultado de la autopsia.

El informe preliminar del forense, realizado en el Instituto de Medicina Legal de Alicante, concluye que el menor murió por peritonitis.

La familia no acudió a los juzgados en un primer momento a la espera de la autopsia. La abuela del menor, Marta Gonzálvez, publicó un vídeo en las redes sociales contando lo ocurrido y pidiendo que se hiciera justicia. Tras conocer el caso, se inició una investigación en el juzgado de guardia de Elda.

Según la abogada de la familia, en palabras a EFE, desean que sean los jueces quienes decidan "si los profesionales actuaron con la debida diligencia o no".

"Le dieron para cortarle los vómitos" y pese a que estaba "rabiando de dolor del estómago", le dijeron que "no era nada", cuenta la abuela.

"Ni una analítica de sangre le hicieron, ni una ecografía", lamentó en el vídeo esta mujer, quien cree que el centro sanitario trató de "tapar" en un primer momento lo ocurrido con la excusa del coronavirus.

El programa Espejo Público hablaba hoy con la abuela del niño. Insistía en que no ha recibido ninguna llamada telefónica ni un perdón del hospital. "Lo que me quede de vida lo voy a dedicar a que se haga justicia para que no le pase a nadie más, sobre todo a los niños", aseguraba en la entrevista que puedes ver en este vídeo.