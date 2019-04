La declaración de la 'viuda negra' tras ser detenida: "Mi marido me gritó desaforado 'mi princesa, vete, vete de aquí'"

La mujer detenida en Alicante por presuntamente matar a puñaladas a su marido en un aparcamiento y más conocida como la 'viuda negra', negó ante la Policía que ella tuviera nada que ver con los hechos.

Espejo Público ha accedido a su declaración de Conchi ante la Policía. La mujer niega los hechos y describe que antes de la muerte de su esposo, él mismo le advirtió del peligro: "En ese momento aparece mi marido y me grita desaforado: 'Mi princesa, vete, vete de aquí'", señalaba en su declaración.

"Había alguien que le estaba agrediendo. Yo saqué fuerzas no sé muy bien de dónde y me tiré hacia él. De repente me acuerdo de que mi cuidador me estaba reanimando porque me caí hacia un lado", relataba Conchi, que añade que más tarde "apareció una mujer que era policía y me acusó de matar a mi marido y yo le espeté '¿No ha visto el coche que se ha ido de aquí?'".