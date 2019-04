La conversación que mantuvo Antonio Manuel Guerrero en la oficina de pasaporte

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de 'La Manada', podría volver a prisión por solicitar su pasaporte. Guerrero afirma que sólo quería informarse sobre su pasaporte porque las condiciones de su libertad provisional le exigen entregarlo.

Unas horas después de salir de prisión, Guerrero llamó al 091 para pedir información sobre qué hacer con su pasaporte. El agente le explica que debe acercarse a una oficina y él hace caso y el lunes 25 de junio se presenta con su padre a las dependencias de expedición del DNI y Pasaporte.

Esta es la conversación telefónica que mantuvo:

- Policía: "091, ¿dígame?"

- Antonio Manuel Guerrero: "Hola buenas, mire, tengo una duda".

- Policía: "Sí, cuénteme".

- Antonio Manuel Guerrero: "Me gustaría saber si tengo el pasaporte en regla, no sé si lo he perdido, o lo tengo caducado o qué he hecho con él".

- Policía: "Señor, nosotros no podemos responderle a eso por aquí. Tiene que acercarse a una oficina de renovación del pasaporte y allí le contarán cómo está la situación de su pasaporte".

- Antonio Manuel Guerrero: "Es que tengo una orden y debo entregarlo en el juzgado y claro, no sé si lo tengo en regla y no sé qué hay que hacer".

- Policía: "Lo que debe hacer es acudir a una oficina en horario de lunes a viernes y allí le informarán de su situación".

- Antonio Manuel Guerrero: "Vale, muchas gracias".

- Policía: "A usted".

Tras ello, Guerrero junto a su padre acudieron a una comisaría de Policía. Esta es la conversación que mantiente con policía y funcionarios para tratar de solucionar el problema de su pasaporte caducado.

- Funcionaria: "Buenos días".

- Antonio Manuel Guerrero: "Buenos días, mire, me gustaría saber si tengo el pasaporte caducado o en qué situación está porque no lo sé. No lo encuentro tampoco pero creo que está caducado".

- Funcionaria: "Déjeme el DNI, por favor. ¿Tiene algo pendiente?".

- Antonio Manuel Guerrero: "Sí. Tengo la obligación de entregar el pasaporte en cuatro días por orden del juez y necesito saber si está caducado o en qué situación ésta porque es que no lo sé".

- Funcionaria: "¿Pero usted tiene interés en sacárselo por algo?"

- Antonio Manuel Guerrero: "No, señora. Quiero saber si está en regla, porque no lo encuentro y creo que estaba caducado".

- Funcionaria: "Espere un momento, que consulto a mi compañera".

- Antonio Manuel Guerrero: "Pero, ¿lo tengo caducado?".

- Funcionaria: "Sí. Desde el año pasado, el 2017".

- Antonio Manuel Guerrero: "Vale, señora. Muchas gracias. Eso es lo que quería saber".

Su versión, y la de otros nueve testigos, es con lo que cuentan los tres magistrados para dictar el auto definitivo. Mientras tanto, Antonio Manuel Guerrero sigue en libertad provisional.