La carta de un joven a su padre médico muerto por coronavirus: "Lo hiciste bien pero no te hicieron caso"

Más información La emotiva carta a los sanitarios de emergencias fallecidos por coronavirus en Valencia

"Papá, descansa tranquilo. Hiciste todo cuanto estaba en tu mano, lo hiciste bien, alertaste cuando notaste que algo no iba bien, y aun así, no te hicieron caso". Así comienza la carta del hijo de un médico que murió por coronavirus en Alzira, Valencia.

España está a la cabeza de los países con más sanitarios contagiados: más de 26.000 infectados, 23 de los cuales han perdido la vida.

"Una carta que va dirigida a ti, papá. Todavía no nos podemos creer que ya no estés aquí. Enseguida te pusiste en contacto con Salud Pública y su respuesta fue nefasta, Dijeron 'no cumplen criterios'.

A ti no te proporcionaron la protección adecuada, luchando con escasos materiales y una protección contra el virus muy deficiente".

Vicente Sánchez, médico en el Hospital de Alzira, dio la voz de alarma en cuanto notó que tenía fiebre. Su hijo Vicente también es médico, como su hermano, como su madre y como lo era su padre. Todos denuncian que su muerte se podía haber evitado porque no le dieron la protección adecuada.

Precisamente, Enrique S. Ballester Llopis, médico de Urgencias del Hospital de La Ribera en Valencia, ha dedicado una emotiva carta a Vicente y a otro compañero fallecido en la lucha contra el coronavirus, Julio Serra, Técnico de Emergencias Sanitarias.