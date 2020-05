La cara más amarga del coronavirus: miles de personas hacen cola durante horas para recibir comida

Cientos de personas guardan cola a primera hora de la mañana para conseguir una bolsa de comida en un barrio de Madrid.

Lo hacen con mascarillas y guardando la distancia de seguridad. Los propios vecinos que tuvieron la iniciativa están sorprendidos de su repercusión. Llevan cinco fines de semana repartiendo comida entre la gente del barrio y las colas cada vez son más largas.

Detrás de cada vida hay una historia de necesidad provocada por la pandemia del coronavirus.

"Me he quedado sin trabajo y no sé si me van a llamar", explica un hombre.

Cientos de personas hacen cola durante horas, mientras los voluntarios se encargan de la organización. Dentro del local comienzan los repartos en función de la necesidad de

En las Palmas voluntarios de protección civil recogen menús de Caritas y los reparten entre los más necesitados. En Tenerife asisten a unas cien personas diarias.

Justina en Barcelona tiene una niña de 2 años y está embarazada. Se ha quedado sin trabajo y recurre por primera vez a la ayuda: "Acudo porque lo necesito".

Todos ellos expresan un sentimiento común de agradecimiento porque gracias a estos gestos hoy tendrán un plato de comida en la mesa.