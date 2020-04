La aplaudida crítica de Pablo Motos a Pedro Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus

El presentador de 'El Hormiguero', Pablo Motos, ha criticado en su último programa la gestión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la crisis del coronavirus.

Motos comenzó su intervención explicando el trabajo en equipo de los peces blancos, una especie que, ante una amenaza, se une para combatirla. "Cuando son atacados, se mueven todos a la vez simulando la silueta de un escualo con la boca abierta girada hacia el pez que les está atacando y van hacia él. Si lo observas con detenimiento, puedes ver que los pececitos se mueven a la vez", explica.

"Este misterio de la naturaleza demuestra lo bien que funciona el trabajo en equipo cuando el enemigo es grande. ¿Y sabéis por qué? Porque no hay egoístas. No hay ningún pez que se queje de que está en la cola y le gustaría estar en la boca. Me pregunto si los políticos podrían aprender de los peces, porque los españoles hemos cambiado nuestra forma de vida entera. ¿De verdad los políticos no vais a estar a la altura para trabajar en equipo y que muera menos gente?", expone el presentador.

Pablo Motos continúa así con su reflexión: "Lo cierto es que para que haya un equipo sea de verdad tiene que haber una propuesta honesta, sin politiqueo, tiene que haber respeto al adversario y, sobre todo, tiene que existir la voluntad de que en un equipo de verdad gana la mejor idea, no la que dice el que manda, y más si el que manda lleva ya muchos errores cometidos".

"Quizá ha llegado el momento de afrontar la realidad, olvidar los egoísmos y ser un buen pez en el lugar que te toque", concluye el presentador entre los aplausos de los allí presentes. Su reflexión también ha sido muy aclamada en redes sociales.