La DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) ha dejado en España episodios de fuertes lluvias que han provocado la muerte de seis personas y la evacuación de miles de hogares.

Sin embargo, Roberto Brasero aclara que no todas las DANAS dejan estas consecuencias y advierte de que este fenómeno no debe convertirse "en el nuevo lobo con el que asustarnos" porque "no se necesitan DANAS para tener tormentas fuertes".

De hecho, según Brasero, esto es lo que puede pasar este fin de semana para el que se prevén tormentas y lluvias torrenciales que nada tienen que ver con una Depresión Aislada en Niveles Altos.

Según la previsión, un total de 11 provincias estarán este jueves en aviso por riesgo amarillo por lluvias y tormentas.

Esta inestabilidad se espera sobre todo en el noreste peninsular y en el Sistema Ibérico y las tormentas afectarán a Burgos y La Rioja mientras que el riesgo por lluvias tanto como por tormentas se extenderá por Huesca, Zaragoza, Teruel, Lleida, Girona, Barcelona, Cuenca, Guadalajara y Orense, donde se esperan al menos entre 15 o 20 litros por metro cuadrado o más en una hora.

La inestabilidad se debe a una bolsa de aire frío y que tiene forma de vaguada pero que nada tiene que ver con una DANA, según Brasero.